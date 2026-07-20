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20.07.2026 06:31:29
Axis Bank vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Axis Bank hat am 18.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,18 USD je Aktie generiert.
Umsatzseitig standen 4,56 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 3,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Axis Bank 4,72 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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