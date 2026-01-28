|
Axis Bank veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Axis Bank präsentierte in der am 26.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Das EPS lag bei 1,27 USD. Im letzten Jahr hatte Axis Bank einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Axis Bank in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,50 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,59 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 4,61 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
