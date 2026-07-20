Axis Bank: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Axis Bank hat am 18.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 1,30 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Axis Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 1,18 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,32 Prozent auf 4,56 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,72 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at