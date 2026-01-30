|
Axis Capital gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Axis Capital hat am 28.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 3,73 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,43 USD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 1,73 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Axis Capital 1,50 Milliarden USD umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 12,52 USD. Im Vorjahr hatte Axis Capital 12,49 USD je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,88 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,56 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 5,97 Milliarden USD im Vorjahr.
