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30.07.2026 06:31:29
Axis Capital gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Axis Capital hat am 28.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es stand ein EPS von 3,41 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Axis Capital noch ein Gewinn pro Aktie von 2,75 USD in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Axis Capital im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,69 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,56 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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