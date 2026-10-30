Axis Capital stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Axis Capital äußerte sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 2,77 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,79 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,82 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,67 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at