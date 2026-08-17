Axis Consulting: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Axis Consulting äußerte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 41,06 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 14,04 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 90,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,83 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 1,49 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 57,92 JPY gegenüber 64,12 JPY je Aktie im Vorjahr.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 57,26 Prozent auf 8,29 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,27 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at