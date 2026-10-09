Axis Rail India legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Axis Rail India gab am 08.10.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 INR. Im Vorjahresquartal hatten 0,220 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 98,08 Prozent zurück. Hier wurden 16,9 Millionen INR gegenüber 880,6 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at