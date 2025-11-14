|
Axis Rail India präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Axis Rail India ließ sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Axis Rail India die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 INR gegenüber 2,27 INR im Vorjahresquartal verkündet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Axis Rail India in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 79,05 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 337,7 Millionen INR im Vergleich zu 1,61 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
