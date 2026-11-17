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17.11.2026 06:31:28
Axis Solution: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Axis Solution hat am 14.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,99 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,09 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Axis Solution im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 605,3 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 484,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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