Axis Solution zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Axis Solution hat am 31.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,66 INR. Im Vorjahresviertel hatte Axis Solution 0,370 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 78,22 Prozent auf 489,9 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 274,9 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at