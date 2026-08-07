AXIS stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

AXIS hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 36,70 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AXIS noch ein Gewinn pro Aktie von 26,18 JPY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AXIS im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,26 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,97 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at