AXIS verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

AXIS präsentierte am 07.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 50,96 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 40,50 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 2,25 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 15,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,94 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at