AXIS zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

AXIS hat am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 37,43 JPY. Im letzten Jahr hatte AXIS einen Gewinn von 29,18 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 2,39 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 17,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,03 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at