Axita Cotton: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Axita Cotton hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,09 INR, nach 0,040 INR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 62,81 Prozent auf 582,8 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Axita Cotton 1,57 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at