Axita Cotton legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Axita Cotton hat am 05.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,07 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Axita Cotton -0,040 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 60,80 Prozent auf 894,0 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Axita Cotton 2,28 Milliarden INR umgesetzt.

