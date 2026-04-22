Axita Cotton verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Axita Cotton ließ sich am 20.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Axita Cotton die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,06 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,050 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 56,36 Prozent auf 610,3 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,40 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,050 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 3,70 Milliarden INR – das entspricht einem Minus von 43,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 6,53 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at