Axo Metals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Axo Metals veröffentlichte am 26.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Axo Metals vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,110 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at