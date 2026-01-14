AxoGen Aktie

AxoGen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JMHK / ISIN: US05463X1063

14.01.2026 13:07:46

Axogen CEO Axed 25,000 Shares From His Direct Holdings

Michael D. Dale, Chief Executive Officer of Axogen (NASDAQ:AXGN), executed an open-market sale of 25,000 directly held shares on Dec. 10, 2025, with a reported transaction value of $750,000 according to the SEC Form 4 filing.Transaction and post-transaction value based on SEC Form 4 reported price ($30.00). Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
