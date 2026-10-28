AxoGen Aktie
WKN DE: A1JMHK / ISIN: US05463X1063
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28.10.2026 12:37:38
AxoGen, Inc. Reports Advance In Q3 Bottom Line
(RTTNews) - AxoGen, Inc. (AXGN) reported earnings for its third quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $2.334 million, or $0.04 per share. This compares with $0.708 million, or $0.01 per share, last year.
Excluding items, AxoGen, Inc. reported adjusted earnings of $13.09 million or $0.21 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 26.2% to $75.83 million from $60.08 million last year.
AxoGen, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.334 Mln. vs. $0.708 Mln. last year. -EPS: $0.04 vs. $0.01 last year. -Revenue: $75.83 Mln vs. $60.08 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 290 M
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