AxoGen Aktie
WKN DE: A1JMHK / ISIN: US05463X1063
|
24.03.2026 19:59:33
Axogen Insider Sale of 5,221 Shares Follows 20% Revenue Growth in 2025. Here's What to Know
Erick Wayne Devinney, Chief Innovation Officer of Axogen, Inc. (NASDAQ:AXGN), reported the exercise of 17,938 options on March 16, 2026, with 5,221 shares of Common Stock sold in the open market for total proceeds of approximately $171,000, as disclosed in the SEC Form 4 filing.Transaction and post-transaction values based on March 16, 2026 market close price of $32.84.* 1-year price change calculated using March 16th, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AxoGen Inc.
|
23.02.26
|Ausblick: AxoGen veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
28.10.25
|Ausblick: AxoGen gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu AxoGen Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AxoGen Inc.
|28,60
|2,88%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester in den Feierabend -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.