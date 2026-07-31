AxoGen präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

AxoGen lud am 29.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

AxoGen hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 69,7 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 56,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at