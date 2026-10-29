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29.10.2026 06:31:29
AxoGen: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
AxoGen gab am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es stand ein EPS von 0,04 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AxoGen noch ein Gewinn pro Aktie von 0,010 USD in den Büchern gestanden.
AxoGen hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 75,8 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 26,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 60,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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