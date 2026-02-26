AxoGen: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

AxoGen hat am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,28 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 59,9 Millionen USD – ein Plus von 21,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AxoGen 49,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,340 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AxoGen -0,230 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahr hat AxoGen im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 20,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 225,21 Millionen USD. Im Vorjahr waren 187,34 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,309 USD sowie einen Umsatz von 224,43 Millionen USD belaufen.

Redaktion finanzen.at