Axolot Solutions gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Axolot Solutions lud am 28.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Axolot Solutions im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 84,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,9 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 2,1 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at