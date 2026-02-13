Axolot Solutions legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Axolot Solutions hat am 11.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Beim Umsatz wurden 2,0 Millionen SEK gegenüber 0,3 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,020 SEK. Im Vorjahr waren -0,090 SEK je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 3973,08 Prozent auf 10,59 Millionen SEK aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 0,26 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at