Axolot Solutions öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Axolot Solutions hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Axolot Solutions hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 SEK vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 SEK je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Das vergangene Quartal hat Axolot Solutions mit einem Umsatz von insgesamt 1,5 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 37,90 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at