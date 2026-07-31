Axolot Solutions vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Axolot Solutions lud am 29.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 SEK je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Axolot Solutions ebenfalls 0,010 SEK je Aktie eingebüßt.

Das vergangene Quartal hat Axolot Solutions mit einem Umsatz von insgesamt 1,0 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,2 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 55,36 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at