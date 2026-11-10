Axon Holdings Aktie

Axon Holdings ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C16R / ISIN: GRS197003007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.11.2026 01:30:35

Axon Enterprise: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 5, 2026, Axon (NASDAQ:AXON) announced an expanded partnership and a $1.2 billion investment in autonomous drone maker Skydio. For long-term shareholders, the moves reveal how the public safety technology maker plans to capture airspace intelligence while managing shifting federal hardware timelines. Three things management said stand out.

Management put $1.2 billion behind autonomous aerial technology to secure exclusive public safety distribution rights in the U.S. and Canada. Building out hardware supply chains requires substantial capital, so taking a 37% equity stake lets Skydio fund its development while Axon integrates flying hardware directly into its software ecosystem.

Complex federal counter-drone deployments involve extended procurement processes and site preparation. Because these large hardware shipments create quarterly revenue volatility, management reset its forecasting practice to include federal deals in official guidance only after shipments are fully confirmed.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Axon Holdings SA

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Axon Holdings SA

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Axon Enterprise 281,80 0,07% Axon Enterprise

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Dow schlussendlich deutlich fester -- ATX und DAX legen letztlich zu -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt und der deutsche Leitindex zogen zum Wochenstart deutlich an. Auch der Dow zeigte sich sehr freundlich. Die Börsen in Asien legten am Montag mehrheitlich zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen