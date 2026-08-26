Axon Enterprise Aktie
WKN DE: A2DPZU / ISIN: US05464C1018
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26.08.2026 13:28:01
Axon Enterprise CPO Jeffrey Kunins Sells $6 Million in Stock: Should Investors Sell Too?
Jeffrey C. Kunins, CPO & CTO of Axon Enterprise, Inc. (NASDAQ:AXON), sold 9,605 shares of common stock on Aug. 21, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($626.70); post-transaction value based on Aug. 21, 2026, market close ($627.75).Axon Enterprise, founded in 1993 and headquartered in Scottsdale, Arizona, is a market-leading provider of conducted energy weapons and integrated software platforms serving the global law enforcement and public safety sectors. With approximately 5,100 employees and TTM revenues of $3.2 billion, the company maintains a dominant position in the non-lethal force technology market through continuous innovation and strategic expansion of its product ecosystem. Axon's competitive advantage derives from its established brand recognition, proprietary technology, recurring software revenue streams, and deep relationships with government procurement channels.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Axon Enterprise
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20.08.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
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20.08.26
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12.08.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 klettert am Nachmittag (finanzen.at)
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12.08.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Mittwochmittag fester (finanzen.at)
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11.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
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11.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
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