Axon Enterprise Aktie
WKN DE: A2DPZU / ISIN: US05464C1018
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06.05.2026 22:14:45
Axon Enterprise, Inc. Profit Climbs In Q1
(RTTNews) - Axon Enterprise, Inc. (AXON) announced earnings for its first quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $169.31 million, or $2.05 per share. This compares with $87.98 million, or $1.08 per share, last year.
Excluding items, Axon Enterprise, Inc. reported adjusted earnings of $132.94 million or $1.61 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 33.7% to $807.34 million from $603.63 million last year.
Axon Enterprise, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $169.31 Mln. vs. $87.98 Mln. last year. -EPS: $2.05 vs. $1.08 last year. -Revenue: $807.34 Mln vs. $603.63 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: 30 % To 32 %
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