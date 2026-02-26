Axon Enterprise: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Axon Enterprise hat am 24.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Axon Enterprise ein EPS von 1,67 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 38,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 575,1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 796,7 Millionen USD ausgewiesen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4,80 USD je Aktie generiert.

Axon Enterprise hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 2,78 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 33,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 2,08 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at