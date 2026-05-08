Axon Enterprise verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Axon Enterprise hat am 06.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 2,05 USD gegenüber 1,08 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 807,4 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 33,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Axon Enterprise einen Umsatz von 603,6 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at