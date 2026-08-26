Axon Holdings Aktie
WKN DE: A1C16R / ISIN: GRS197003007
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26.08.2026 17:15:01
Axon Enterprise vs. Booking Holdings: Evaluating Absolute Scale and Sequential Volatility in Quarterly Revenue Trends
Axon Enterprise (NASDAQ:AXON) primarily generates revenue by manufacturing conducted energy devices under its signature brand and providing connected hardware alongside cloud-based digital evidence management software for domestic and international law enforcement agencies.While it finalized two nine-figure contracts with major municipalities and advanced its integration of radar technology into public safety drone systems, it reported an approximately 6% operating margin for the quarter ended June 30, 2026.Booking Holdings (NASDAQ:BKNG) primarily generates revenue by operating a global network of digital platforms that connect everyday consumers with travel service providers for online accommodation bookings, flight reservations, vehicle rentals, and restaurant dining arrangements.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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13.08.26
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11.08.26
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|Börse New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
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05.08.26
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Analysen zu Booking Holdings
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