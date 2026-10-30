Axon Enterprise Aktie

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WKN DE: A2DPZU / ISIN: US05464C1018

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30.10.2026 15:29:01

Axon Enterprise vs. Datadog: Does Physical Security or Cyber Security Make for a Better Stock Buy in 2026?

Comparing Axon Enterprise Inc. (NASDAQ:AXON) and Datadog Inc. (NASDAQ:DDOG) requires weighing public safety dominance against cloud infrastructure scale. Both companies use software to create sticky ecosystems, but which is the better buy today?

Axon transforms law enforcement with body cameras and Taser devices integrated into a cloud platform. Datadog provides software that monitors the health of cloud-based applications and security. While they operate in different sectors, both are fast-growing leaders that rely heavily on recurring subscription revenue from enterprise and government clients.

Axon Enterprise sells public safety technology, including Taser devices, body cameras, and cloud-based evidence management. Its ecosystem features over 300,000 connected cameras and serves law enforcement, federal agencies, and international government entities. No single customer accounted for more than 10% of total net sales during the year ended Dec. 31, 2025, suggesting a diversified base among public agencies.

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