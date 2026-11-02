Axon Enterprise Aktie
WKN DE: A2DPZU / ISIN: US05464C1018
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02.11.2026 18:30:01
Axon Enterprise vs. Monday.com: Which Industrials Stock Is a Better Buy for 2027?
Choosing between a public safety leader and a software innovator requires weighing valuation against growth. Investors are debating if Axon Enterprise (NASDAQ:AXON) or Monday.com (NASDAQ:MNDY) is the better long-term play for 2027.
Axon transforms law enforcement through Taser devices and cloud-based evidence management. Meanwhile, monday.com provides a flexible work operating system used for project management and customer relationship management (CRM). Both companies command high growth but operate in entirely different industries, making this a classic match-up between physical-digital integration and pure-play cloud software.
Axon Enterprise builds a public safety operating system by combining hardware like Taser devices and body cameras with its Axon Cloud software. In its latest annual report, filed for the period ending December 2025, the company highlighted its focus on U.S. federal, state, and local law enforcement agencies. No single customer accounted for more than 10% of revenue in the 2023 through 2025 period, which helps mitigate potential concentration risk.
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