Axon Holdings Aktie

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WKN DE: A1C16R / ISIN: GRS197003007

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11.11.2026 23:00:03

Axon Enterprise vs. Okta: Which Security Stock Is a Better Buy for 2027?

Choosing between a public safety titan and a digital identity leader requires weighing physical security against digital infrastructure. Both Axon Enterprise (NASDAQ:AXON) and Okta Inc. (NASDAQ:OKTA) offer high-growth potential in essential markets.

Axon Enterprise focuses on equipping law enforcement with hardware and data management, while Okta secures user access across cloud environments. They are often compared because both leverage software-as-a-service models to build recurring revenue and deep customer loyalty.

Axon Enterprise has transformed from a weapon manufacturer into a comprehensive technology provider for the defense stocks and public safety landscape. The company sells Taser devices alongside body-worn cameras and a cloud-based evidence management platform. Its customers include federal, state, and local law enforcement agencies globally, with a direct sales force that recently expanded through exclusive distribution rights for drones.

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Okta Inc 165,06 0,33% Okta Inc

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