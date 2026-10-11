Axon Enterprise Aktie

Axon Enterprise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DPZU / ISIN: US05464C1018

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11.10.2026 18:33:01

Axon Enterprise vs. Turning Point Brands: Which Slumping Stock Is a Better Rebound Candidate Right Now?

Choosing between a high-growth technology provider and a steady consumer products company involves balancing innovation against brand resilience. Investors are currently weighing Axon Enterprise Inc (NASDAQ:AXON) against Turning Point Brands Inc (NYSE:TPB) to see which fits better.

Axon Enterprise provides mission-critical hardware and software for law enforcement, while Turning Point Brands manages a portfolio of alternative tobacco products. Though they operate in vastly different sectors, both companies rely on strong brand loyalty and recurring revenue to drive their long-term growth strategies.

Axon Enterprise provides an integrated platform of hardware and cloud software designed for public and private safety workflows. The company is best known for its Taser devices and body cameras, but its most significant growth engine is now the Axon Cloud, which stores and manages digital evidence. According to its latest annual report for 2025, no single customer accounted for more than 10% of total net sales, reducing the risk often associated with large government contracts.

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Axon Enterprise 377,10 1,40% Axon Enterprise

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