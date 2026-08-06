Axon Holdings Aktie
WKN DE: A1C16R / ISIN: GRS197003007
|
06.08.2026 06:24:41
Axon Just Delivered a Huge Beat-and-Raise. So Why Is the Stock Down?
Axon Enterprise (NASDAQ: AXON) stepped up to deliver its second-quarter earnings report after hours on Wednesday and reported another smash hit.Revenue growth topped 30% for the tenth quarter in a row, coming in at 35% to reach $904 million, which was well ahead of estimates at $876.5 million.The law enforcement technology company, which is best known for the TASER electrical weapon, delivered strong top-line growth across the board, with TASER revenue up 21% to $261.3 million. Platform solutions jumped 123% to $149.8 million, driven by strong growth in its drone business, and software and services revenue was up 36% to $397.8 million, including 700% growth in the AI Era plan, a subscription service for Axon's AI tools. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Axon Holdings SA
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Axon Holdings SA
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.