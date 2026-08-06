Axon Holdings Aktie

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WKN DE: A1C16R / ISIN: GRS197003007

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06.08.2026 06:24:41

Axon Just Delivered a Huge Beat-and-Raise. So Why Is the Stock Down?

Axon Enterprise (NASDAQ: AXON) stepped up to deliver its second-quarter earnings report after hours on Wednesday and reported another smash hit.Revenue growth topped 30% for the tenth quarter in a row, coming in at 35% to reach $904 million, which was well ahead of estimates at $876.5 million.The law enforcement technology company, which is best known for the TASER electrical weapon, delivered strong top-line growth across the board, with TASER revenue up 21% to $261.3 million. Platform solutions jumped 123% to $149.8 million, driven by strong growth in its drone business, and software and services revenue was up 36% to $397.8 million, including 700% growth in the AI Era plan, a subscription service for Axon's AI tools. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
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