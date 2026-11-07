Axon Holdings Aktie
WKN DE: A1C16R / ISIN: GRS197003007
|
07.11.2026 06:22:04
Axon Plunged To a 2-Year Low. Here's Why It Could Be a Golden Buying Opportunity
Axon Enterprise (NASDAQ:AXON), the law enforcement technology company known for Taser electrical weapons and body cameras, tumbled 18% on Friday after it reported third-quarter earnings.
At issue was a significant revenue miss and downbeat guidance for the fourth quarter. In the third quarter, revenue rose 28% to $908.6 million, well below the consensus at $934.3 million. For the fourth quarter, it called for revenue of $990 million-$1.01 billion, up 25%, which would be its slowest revenue growth since the end of 2021, and was below the consensus at $1.07 billion.
However, the revenue miss was due to a timing issue rather than weak demand or something more structural. The company said that the timing of a $30 million Federal Dedrone deployment was expected to be recognized in the third quarter, but was delayed.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Axon Holdings SA
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Axon Holdings SA
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.