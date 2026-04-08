Axon Holdings Aktie

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WKN DE: A1C16R / ISIN: GRS197003007

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08.04.2026 08:45:00

Axon Stock Plunged on Tuesday. Is This a Buying Opportunity?

Axon Enterprise (NASDAQ: AXON) hit a 18-month-low on Tuesday, though there wasn't any obvious news out on the law enforcement technology leader.The stock closed down 9.7% and was down more than 12% during the session.If there was a catalyst for the sell-off, there appeared to be two possibilities. First, the controversy around the company's new $1.3 billion campus in North Scottsdale, Arizona, which will include its global headquarters, manufacturing facilities, 1,200 residential units, a hotel, and a commercial space on 76 acres is coming to a head. The other was Axon Week, its industry conference that started yesterday. Let's look at the HQ first.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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