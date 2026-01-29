Axos Financial Aktie

Axos Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N5Y2 / ISIN: US05465C1009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.01.2026 23:22:21

Axos Financial, Inc. Q2 Profit Rises

(RTTNews) - Axos Financial, Inc. (AX) released earnings for its second quarter that Increases, from last year

The company's bottom line came in at $128.39 million, or $2.22 per share. This compares with $104.68 million, or $1.80 per share, last year.

Excluding items, Axos Financial, Inc. reported adjusted earnings of $130.16 million or $2.25 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 12.7% to $513.84 million from $456.06 million last year.

Axos Financial, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $128.39 Mln. vs. $104.68 Mln. last year. -EPS: $2.22 vs. $1.80 last year. -Revenue: $513.84 Mln vs. $456.06 Mln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Axos Financial

mehr Nachrichten