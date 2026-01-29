Axos Financial Aktie
WKN DE: A2N5Y2 / ISIN: US05465C1009
|
29.01.2026 23:22:21
Axos Financial, Inc. Q2 Profit Rises
(RTTNews) - Axos Financial, Inc. (AX) released earnings for its second quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $128.39 million, or $2.22 per share. This compares with $104.68 million, or $1.80 per share, last year.
Excluding items, Axos Financial, Inc. reported adjusted earnings of $130.16 million or $2.25 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 12.7% to $513.84 million from $456.06 million last year.
Axos Financial, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $128.39 Mln. vs. $104.68 Mln. last year. -EPS: $2.22 vs. $1.80 last year. -Revenue: $513.84 Mln vs. $456.06 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Axos Financial
|
28.01.26
|Ausblick: Axos Financial zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: Axos Financial verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Axos Financial stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Axos Financial vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)