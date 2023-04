Axos Financial öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Axos Financial gab am 28.04.2023 die Zahlen für das am 31.03.2023 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,32 USD, nach 1,02 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 231,2 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 29,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 178,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at