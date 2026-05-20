Axos Financial Aktie
WKN DE: A2N5Y2 / ISIN: US05465C1009
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20.05.2026 21:17:20
Axos Financial Stock Is Up 15%, but One Fund Just Sold $3.6 Million Worth of Shares
Ategra Capital Management reduced its stake in Axos Financial (NYSE:AX) by 39,577 shares in the first quarter, an estimated $3.61 million trade based on quarterly average pricing, according to a May 15, 2026, SEC filing.According to the SEC filing dated May 15, 2026, Ategra Capital Management sold 39,577 shares of Axos Financial in the first quarter. The estimated transaction value was $3.61 million, calculated using the mean unadjusted close for the quarter. The fund’s position in Axos Financial ended the period at 113,765 shares, with a quarter-end value of $9.68 million.Axos Financial, Inc. is a diversified financial services provider with a focus on digital banking and securities solutions. The company leverages a technology-driven platform to deliver a broad range of banking and lending products efficiently to both retail and commercial clients. Axos's scalable business model and nationwide reach position it competitively within the regional banking sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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