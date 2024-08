Axos Financial vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Axos Financial hat sich am 30.07.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2024 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,84 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,48 USD je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Axos Financial im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 484,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 378,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 7,83 USD. Im Vorjahr waren 5,15 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 47,01 Prozent auf 1,88 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,28 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

