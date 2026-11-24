Axsome Therapeutics (NASDAQ:AXSM) recently reported its strongest quarterly revenue in company history. Q3 2026 revenue reached $259.7 million, up 52% year over year, pushing the biotechnology company past a $1 billion annualized revenue run rate for the first time. Yet on Nov. 2, the same day Axsome announced these results, its stock plunged as much as 15%, hitting a new 52-week low.

Apparently, the market was unimpressed by the company's earnings beat or its rapidly growing sales. Instead, the focus was on concerns surrounding the commercial rollout of Auvelity, Axsome's flagship treatment for depression and agitation associated with Alzheimer's disease. That said, the company's financial results suggest Wall Street may be overlooking some encouraging developments.

Image source: Getty Images.

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