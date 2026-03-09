Pivotal Softwar a Aktie
WKN DE: A2JHX3 / ISIN: US72582H1077
|
09.03.2026 20:43:48
Axsome Therapeutics CEO Completes Planned $6 Million Options Sale Ahead of Pivotal FDA Decision
Herriot Tabuteau, CEO of Axsome Therapeutics (NASDAQ:AXSM), exercised and immediately sold 32,410 common shares in an open-market transaction on February 2, 2026, as disclosed in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($185.60); post-transaction value based on Feb. 2, 2026 market close ($185.60).* 1-year price change calculated as of March 9, 2026.
Nachrichten zu Pivotal Software Inc Registered Shs -A-
|
04.03.26
|Formula 1’s pivotal year (Financial Times)
Analysen zu Pivotal Software Inc Registered Shs -A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|Axsome Therapeutics Inc
|141,00
|0,86%
