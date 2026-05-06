Axsome Therapeutics gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Axsome Therapeutics äußerte sich am 04.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Axsome Therapeutics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,26 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,220 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 191,2 Millionen USD gegenüber 121,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at