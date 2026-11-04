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04.11.2026 06:31:28
Axsome Therapeutics präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Axsome Therapeutics lud am 02.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,25 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Axsome Therapeutics ein EPS von -0,940 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 259,7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 51,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 171,0 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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