Axsome Therapeutics Aktie
WKN DE: A2AA7B / ISIN: US05464T1043
|
12.01.2026 14:25:41
Axsome Therapeutics Preliminary Q4 Net Product Revenue Up 65%
(RTTNews) - Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) said, based on preliminary financial information, Axsome expects total product revenue to be approximately $196.0 million for the fourth quarter, representing 65% annual growth compared to the fourth quarter 2024. The company expects total product revenue of approximately $638.5 million for the full year 2025, representing 66% annual growth compared to the full year 2024.
The company noted that AUVELITY net product sales are expected to be approximately $155.1 million and $507.1 million for the fourth quarter and full year 2025, respectively.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Axsome Therapeutics Inc
|
02.11.25
|Ausblick: Axsome Therapeutics stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
19.10.25
|Erste Schätzungen: Axsome Therapeutics gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
20.07.25
|Erste Schätzungen: Axsome Therapeutics präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Axsome Therapeutics Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Axsome Therapeutics Inc
|145,05
|-0,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stabil -- DAX fester -- Wall Street vor tieferem Start -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt kommt im Montagshandel nicht vom Fleck, während der deutsche Leitindex zulegt. Die Wall Street wird mit Verlusten erwartet. An den Märkten in Fernost dominierten die Bullen.